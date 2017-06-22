Пензенцы почтили память участников Великой Отечественной войны

В ночь на 22 июня активисты молодежных объединений, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных войн и просто неравнодушные горожане собрались около Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев, чтобы почтить память десятков миллионов участников Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в акции приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель Городского совета ветеранов, почетный гражданин города Пензы Владимир Керханаджев и другие почетные гости.

«Такие патриотические мероприятия объединяют жителей города. Учитывая, сколько пензенцев откликнулось и собралось сегодня здесь, можно говорить о том, что эта традиция прочно вошла в жизнь горожан, стала поистине народной.

Мы не в силах изменить историю, но в наших силах помнить и чтить бессмертный подвиг героев, правду о том, какой ценой завоевана Победа. Война принесла достаточно боли в каждую семью. И сегодня, зажигая свечу, мы думаем о своих близких, которые были непосредственными участниками событий тех лет, вспоминаем наших ветеранов, кому мы обязаны мирным небом над головой. Хотелось бы пoжeлaть, чтoбы зaжженныe ceгoдня cвeчи гopeли нe тoлькo здecь, нo и в cepдцax кaждoгo из нac», — подчеркнул Виктор Кувайцев.