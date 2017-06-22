Топилин оценил организацию труда для инвалидов на «Электроприборе»

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин ознакомился с организацией рабочего процесса для инвалидов на предприятии «ПО «Электроприбор». На предприятии трудятся более 2 300 человек, из них 27 работников являются инвалидами первой, второй и третьей групп.

Министр ознакомился с организацией рабочего процесса для людей с ограниченными возможностями, обратил внимание на обустройство рабочих мест, уточнил, как соблюдается трудовой распорядок, какие льготы предоставляются инвалидам.

«Я работаю на заводе второй год, до этого трудился в общественной организации. Тружусь за компьютером, веду учет. Зарплату выдают вовремя, предоставляют от предприятия путевки в санаторий», — сообщил сотрудник «Электроприбора».

«Очень здорово, когда человек с ограниченными возможностями ведет полноценную жизнь, а не сидит дома», — отметил министр.

Иван Белозерцев рассказал Максиму Топилину о мерах, направленных на повышение заработной платы работникам пензенских производств.

«Уже несколько лет в Пензенской области подписываются соответствующие соглашения между главой исполнительной власти региона и руководителями промышленных предприятий. Как губернатор, я обязуюсь их поддерживать, сопровождать, оказывать помощь в развитии. Так, на 2017 год мы заложили в региональный бюджет 100 миллионов рублей на поддержку промышленности: обновление и развитие производственной базы, организацию новых рабочих мест, внедрение инноваций. В свою очередь, руководители предприятий обязуются ежегодно повышать своим сотрудникам заработную плату», — цитирует слова главы региона пресс-центр облправительства.

Губернатор уточнил, что таким образом региональная исполнительная власть работает как с крупными промышленными компаниями, так и с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Производственное объединение «Электроприбор» является одним из ведущих предприятий региона по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, выпуску комплексов технических средств криптографической защиты, коммутационного оборудования, устройств преображения сигналов для передачи цифровой информации. Ожидаемый объем производства в 2017-м прогнозируется на уровне 111% к аналогичному периоду прошлого года, отметили в пресс-центре.