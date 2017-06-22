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Дом № 35 на ул. Ударной расселят до 26 июня

22 июня в 10:43 336 просмотров
, переезд оставшихся жильцов планируется осуществить в ближайшие выходные дни — 24 и 25 июня.

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В Пензе продолжается работа по расселению аварийного дома на ул. Ударной. По данным пресс-службы мэрии, переезд оставшихся жильцов планируется осуществить в ближайшие выходные дни — 24 и 25 июня.

«Для перевозки мебели и других вещей на новое место жительства будет предоставлен муниципальный транспорт. В задачу переезжающих входит выбрать помещение в муниципальном маневренном фонде и упаковать вещи», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас с жителями дома № 35 проводят беседы и убеждают переехать. В ходе разъяснительных бесед выяснилось, что один квартирант и четыре собственника категорически отказываются выезжать. Семь жильцов 20−21 июня посетили маневренный фонд и осмотрели помещения. Пять собственников из 4,5,6 -го подъездов подали документы в отдел распределения муниципального жилищного фонда администрации города на предоставление помещений. Собственники 20 комнат из 1,2,3-го подъездов уже переехали в помещения маневренного фонда на улице Ленинградской, 8а и 5-ом Виноградном проезде, 22, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

22 июня в18.00 жителей дома № 35 по улице Ударной будет ждать автобус для организованного посещения маневренного фонда для осмотра и выбора помещений.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/dom_na_udarnoy_srochno_rasselyayut/

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