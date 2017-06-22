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В Пензе разыскивают Евгения Макарова

22 июня в 10:52 424 просмотра

Полиция разыскивает без вести пропавшего уроженца села Князевка Кондольского района Пензенской области.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, Евгений Юрьевич Макаров 1987 года рождения ушел из дома 17 декабря 2015 года и до сих пор не вернулся.

Его приметы: на вид 25−30 лет, рост 175−180см, худощавого телосложения, лицо овальное, короткие светло-русые волосы.

Был одет в болоньевую синюю куртку с надписью «Спец-строй», черную кофту, черные утепленные брюки, сапоги зимние болоньевые черного цвета и черную вязаную шапку.

Особые приметы: на правой ноге ниже колена татуировка в виде розы ветров и дельфина.

Сотрудники полиции просят всех, у которых есть какая-либо информация, позвонить по номерам: 89991109879, 599−319 и 599−316.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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