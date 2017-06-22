Ни единым больше. В Пензе установят запрет на увеличение числа чиновников

Соответствующее постановление подписано мэром Пензы Виктором Кувайцевым 15 июня (имеется в распоряжении редакции). Ранее принятые планы по оздоровлению муниципальных финансов, последнее из которых датировано 31 марта 2017 года, утратили силу.



Мероприятия, разработанные мэрией, рассчитаны до 2020 года. У каждого из них — свой ответственный исполнитель. Как правило, это одна из структур мэрии, которая обязана ежемесячно отчитываться о реализации плана в финансовое управление Пензы.



В администрации Пензы надеются, что за четыре года налоговые и неналоговые поступления в бюджет города увеличатся на 416 млн рублей: в 2017 году — на 133 млн 270 тыс. рублей, в 2018-м — на 106 млн 450 тысяч, в 2019 и 2020 годах — на 88,1 млн рублей в каждом. Самая ответственная часть работы в этом направлении возложена на управление экономического развития Пензы. Оно, в частности, продолжит выявлять предприятия и частников, которые не оформляют трудовые отношения с работниками. Ожидается, что в 2017 году это принесет в бюджет города 67 млн 650 тысяч рублей, в 2018 году — 43,9 млн рублей, а в 2019 и 2020 годах — по 28,5 млн рублей.



Кроме того, управление проведет оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных органами местного самоуправления, и займется снижением задолженности по налогам «в результате осуществления деятельности комиссии по защите интересов города Пензы в сфере экономики». В 2017 году это позволит пополнить бюджет на 60 млн 450 тысяч рублей, в 2018-м — 57,4 млн, в 2019 и 2020 годах — на 54,5 млн рублей в каждом.



Управление муниципального имущества будет работать по сокращению задолженности по неналоговым доходам (ежегодный финансовый эффект от этого составит 5 млн рублей) и инвентаризации муниципального имущества, параллельно рассматривая возможность его приватизации. Неиспользуемые фонды муниципальных учреждений предполагается продавать или сдавать в аренду. Конкретные целевые показатели этой работы не установлены.



Помимо этого, за счет пересмотра арендных ставок, которые предполагается максимально приблизить к рыночным, в бюджет поступят скромные 170 тысяч рублей в 2017 году. В дальнейшем эта сумма будет последовательно снижаться и достигнет 100 тысяч в 2020 году.



Наряду с работой по увеличению доходной части мэрия продолжит оптимизировать бюджетные расходы. За четыре года планируется сэкономить 257,4 млн рублей: в 2017 году — 70 млн 872 тысячи руб., в 2018-м — 89 млн 491 тыс., в 2019-м — 73,7 млн, в 2020-м — 23,3 млн рублей.



Наибольший эффект принесет уменьшение финансирования муниципальных программ и непервоочередных расходов (129 млн рублей за четыре года), а также сокращение расходов по содержанию муниципальных учреждений (93,5 млн рублей). В плане указаны варианты ликвидации, укрупнения или присоединения МУПов. На 2017 год, к примеру, запланирована основная работа по оптимизация численности и расходов на оплату персонала — как основного, так и обслуживающего. Это сохранит в бюджете свыше 9 млн рублей. Аналогичная работа в отношении городских чиновников, которая также запланирована на этот год, принесет лишь 55 тысяч.



Кроме того, на 2017 год запланированы мероприятия по экономии бюджетных средств по результатам закупок (эффект — свыше 2,1 млн рублей) и оптимизации мер социальной поддержки (эффект — 132 тыс. рублей).



За счет сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления за четыре года будет сэкономлено 32,6 млн рублей. Кроме того, будет установлен запрет на увеличение численности муниципальных служащих города Пензы. Предполагается также соблюдать установленные правительством региона нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных депутатов, работающих на постоянной основе, и городских чиновников.



План мероприятий по сокращению муниципального долга Пензы прописан лишь в общих чертах и во многом повторяет ту работу, которая проводится сейчас. В частности, финансовое управление продолжит мониторить размер долга, расходы на его обслуживание, а также связанные с этим риски; искать выгодные процентные ставки по кредитам; заниматься своевременным погашением долговых обязательств и постарается не допустить появления просроченной задолженности, что «позволит сохранить хорошую кредитную историю».



Мэрия планирует и дальше привлекать краткосрочные бюджетные кредиты сроком до 50 дней по минимальной ставке в 0,1% годовых вместо дорогостоящих коммерческих кредитов, что позволит существенно снизить расходы на обслуживание муниципального долга.