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Пензенца обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек

22 июня в 11:10 456 просмотров
, что повлекло смерть двух человек.

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Пензенца обвиняют в управлении транспортом в пьяном виде и нарушении ПДД, что повлекло смерть двух человек.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, 23 января водитель колесного экскаватора, будучи пьяным, двигался по автодороге М5 «Урал».

Мужчина при повороте налево вне перекрестка для съезда в левый кювет выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Tahoe GMT900, в котором находились водитель и семь пассажиров.

В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще три пассажира получили тяжкий вред здоровью.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Пензы, сообщает ведомство.


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