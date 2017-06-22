Пензенца обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек

Пензенца обвиняют в управлении транспортом в пьяном виде и нарушении ПДД, что повлекло смерть двух человек.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, 23 января водитель колесного экскаватора, будучи пьяным, двигался по автодороге М5 «Урал».

Мужчина при повороте налево вне перекрестка для съезда в левый кювет выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Tahoe GMT900, в котором находились водитель и семь пассажиров.

В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще три пассажира получили тяжкий вред здоровью.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Пензы, сообщает ведомство.