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В Пензе гвардейцы посетили храмы и побывали в ТЮЗе

22 июня в 11:15 272 просмотра
«Гвардеец-2» организовали «родительский день».

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Для участников юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» организовали «родительский день».

Родственники смогли не только повидаться с ребятами, но и посетили казармы, в которых проживают гвардейцы, задали интересующие их вопросы администрации лагеря.

Также в выходные для ребят организовали культурную программу: провели обзорную экскурсию по городу, организовали посещение зоопарка, встречу с пензенским поисковым отрядом «Крепость».

Кроме того, гвардейцы посетили театр юного зрителя, православные храмы и Соборную мечеть. С подростками говорили о вере и ее значении в воспитании человека, гражданина и патриота, сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента в ПФО.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой аппарата полпреда президента в ПФО

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