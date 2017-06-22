В Пензе почтили память Василия Бочкарева (видео)

Митрополит Серафим провел богослужение у мемориального комплекса памяти Василия Кузьмича, который был возведен его родственниками и заслуженным скульптором России Валерием Кузнецовым за несколько месяцев.

Почтить память экс-губернатора пришли его бывшие коллеги, родственники, жители региона, сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

После минуты молчания с речью выступили заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, его друг, первый губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, а также родственник Николай Кривозубов. Затем пензенцы и гости области возложили цветы к памятнику Василия Бочкарева.

Василий Бочкарев скончался 22 июня 2016 года после продолжительной болезни.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».