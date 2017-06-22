Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Жители ул. Беляева просят освободить пешеходный переход от машин
Кувайцев сохранил лидерство в рейтинге мэров ПФО
Пензенские товаропроизводители представят продукцию на «Дне поля»
В МФЦ Пензенской области за пять месяцев оказали более 550 тыс. услуг
Белозерцев: Мы продолжим увековечивать память о Василии Бочкареве
В Пензе пожарные отработали спасение людей с высоких этажей
Иван Белозерцев возложил цветы к Вечному огню
В Пензе гвардейцы посетили храмы и побывали в ТЮЗе
В Пензе разыскивают Евгения Макарова
Дом № 35 на ул. Ударной расселят до 26 июня

В Пензе почтили память Василия Бочкарева (видео)

22 июня в 11:23 1132 просмотра

22 июня на Новозападном кладбище Пензы почтили память бывшего губернатора Василия Кузьмича Бочкарева.

Митрополит Серафим провел богослужение у мемориального комплекса памяти Василия Кузьмича, который был возведен его родственниками и заслуженным скульптором России Валерием Кузнецовым за несколько месяцев.

Почтить память экс-губернатора пришли его бывшие коллеги, родственники, жители региона, сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

После минуты молчания с речью выступили заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, его друг, первый губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, а также родственник Николай Кривозубов. Затем пензенцы и гости области возложили цветы к памятнику Василия Бочкарева.

Василий Бочкарев скончался 22 июня 2016 года после продолжительной болезни.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: Фото Анны Балашовой

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics