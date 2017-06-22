В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ДПС

«В Пензе 12 июня при задержании на улице Сибирской мужчины, нарушившего ПДД, сотрудник ДПС несколько раз ударил его по ногам и спине», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
Противоправные действия инспектора удалось выявить благодаря работе следственных органов СК России по Пензенской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД России.
В ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудника ДПС, установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в ведомстве.