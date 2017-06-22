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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ДПС

22 июня в 11:32 526 просмотров
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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ДПС, превысившего должностные полномочия.

«В Пензе 12 июня при задержании на улице Сибирской мужчины, нарушившего ПДД, сотрудник ДПС несколько раз ударил его по ногам и спине», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Противоправные действия инспектора удалось выявить благодаря работе следственных органов СК России по Пензенской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД России.

В ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудника ДПС, установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в ведомстве.


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