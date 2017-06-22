Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Жители ул. Беляева просят освободить пешеходный переход от машин
Кувайцев сохранил лидерство в рейтинге мэров ПФО
Пензенские товаропроизводители представят продукцию на «Дне поля»
В МФЦ Пензенской области за пять месяцев оказали более 550 тыс. услуг
Белозерцев: Мы продолжим увековечивать память о Василии Бочкареве
В Пензе пожарные отработали спасение людей с высоких этажей
В Пензе почтили память Василия Бочкарева
В Пензе гвардейцы посетили храмы и побывали в ТЮЗе
В Пензе разыскивают Евгения Макарова
Дом № 35 на ул. Ударной расселят до 26 июня

Иван Белозерцев возложил цветы к Вечному огню

22 июня в 11:53 260 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев возложил цветы к Вечному огню Мемориала воинской и трудовой доблести пензенцев.

В Пензе прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В нем приняли участие глава субъекта РФ Иван Белозерцев, члены областного правительства, ветераны, депутаты регионального и муниципального уровней, представители правоохранительных ведомств, общественных организаций и жители Пензы.

«В день начала Великой Отечественной в храме-часовне Михаила Архангела отслужили панихиду по воинам, погибшим на полях сражений, всем жертвам фашизма», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Церемония возложения состоялась у Мемориала воинской и трудовой доблести пензенцев на Проспекте Победы. Губернатор Пензенской области возложил цветы к Вечному огню, символизирующему бессмертную память потомков о подвиге советского народа, защитившего нашу Родину и спасшего мир от ужасов нацизма XX века.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/22/10281407

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics