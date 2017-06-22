Губернатор Иван Белозерцев возложил цветы к Вечному огню Мемориала воинской и трудовой доблести пензенцев.

В Пензе прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В нем приняли участие глава субъекта РФ Иван Белозерцев, члены областного правительства, ветераны, депутаты регионального и муниципального уровней, представители правоохранительных ведомств, общественных организаций и жители Пензы.

«В день начала Великой Отечественной в храме-часовне Михаила Архангела отслужили панихиду по воинам, погибшим на полях сражений, всем жертвам фашизма», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Церемония возложения состоялась у Мемориала воинской и трудовой доблести пензенцев на Проспекте Победы. Губернатор Пензенской области возложил цветы к Вечному огню, символизирующему бессмертную память потомков о подвиге советского народа, защитившего нашу Родину и спасшего мир от ужасов нацизма XX века.