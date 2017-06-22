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Пензенцев приглашают на День открытых дверей клуба «Колокольчик»

22 июня в 13:08 164 просмотра
«Колокольчик», который находится в Арбековской заставе в Пензе, 20 июня пройдет День открытых дверей (0+).

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В детском клубе развития «Колокольчик», который находится в Арбековской заставе в Пензе, 20 июня пройдет День открытых дверей (0+).

Гостей мероприятия ждут экскурсии по клубу, аниматоры и игротехники, кроме того, пройдет семинар для руководителей НКО.

Мероприятие начнется в 11.00. Клуб располагается на базе храма святых великомучеников Адриана и Наталии.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ГК "Территория жизни"

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