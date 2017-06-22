Пензенцев приглашают на День открытых дверей клуба «Колокольчик»

В детском клубе развития «Колокольчик», который находится в Арбековской заставе в Пензе, 20 июня пройдет День открытых дверей (0+).

Гостей мероприятия ждут экскурсии по клубу, аниматоры и игротехники, кроме того, пройдет семинар для руководителей НКО.

Мероприятие начнется в 11.00. Клуб располагается на базе храма святых великомучеников Адриана и Наталии.