В Пензе пожарные отработали спасение людей с высоких этажей

В Пензе 22 июня провели тренировочное пожарно-тактическое учение в здании одного из бизнес-центров города.

По легенде учения загорелось одно из помещений на пятом этаже здания, началось сильное задымление. Из окон шел густой черный дым, люди просили о помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ходе учений участники отработали взаимодействие всех структур и ведомств. Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра отработали спасение людей с высоких этажей при помощи канатно-спускового устройства, сотрудники МЧС — при помощи автоколенчатого подъемника и автолестницы.

«В случае пожара людям, находящимся на высоких этажах, необходимо быстро эвакуироваться по незадымляемой лестнице и вызвать пожарных по телефону «01» или «101» — с мобильного телефона», — отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензы Дмитрий Бондаренко.

Он также подчеркнул, что основной проблемой при тушении пожаров в высотках является высокая загрузка стоянок вблизи здания, что создает проблемы для подъезда техники и увеличивает время спасения.