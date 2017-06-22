В МФЦ Пензенской области за пять месяцев оказали более 550 тыс. услуг

В министерстве экономики Пензенской области подвели итоги работы МФЦ за пять месяцев.

На данный момент населению региона оказали более 550 тысяч услуг, из них в малонаселенных сельских районах услуги получили 36 тысяч жителей. Этот показатель больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, на 10%.

Самыми востребованными оказались услуги Росреестра и МВД России. Кроме того, ввели и новые услуги: выдача и замена паспорта гражданина РФ, а также водительского удостоверения.

«До конца 2017 года планируется расширить перечень услуг Федеральной налоговой службы по сдаче налоговых деклараций и мер господдержки по линии Минсельхоза РФ», — сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

На территории региона функционируют 33 МФЦ, которые предоставляют более 300 государственных и муниципальных услуг.

По итогам 2016 года в МФЦ региона было оказано более 1270 тыс. услуг.