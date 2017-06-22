К Земле с огромной скоростью приближается гигантский астероид

Гигантский астероид летит к Земле и может упасть через два дня, сообщает REN.TV со ссылкой на Vistanews .

Небесное тело около 300 метров в диаметре стремительно приближается к нашей планете и, как считают ученые, достигнет максимального сближения с Землей 24 июня.

Астероид под названием 441987 (2010NY65) исследователи заметили еще семь лет назад. С тех пор они неустанно следят за ним.

Как сообщают ученые, объект приближается к голубой планете со скоростью свыше 46 тысяч километров в час.

Астрофизики считают, что небесное тело может протаранить поверхность Земли, оказавшись под воздействием притяжения нашей планеты. Если такой удар произойдет, то последствия будут носить катастрофический характер.