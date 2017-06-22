Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Законопроект о курортном сборе планируют доработать
Минэкономразвития разрабатывает единые направления тарифной политики
Большинство россиян считают, что стране не грозит война — опрос
Лес в Саратовской области хотят сделать особо охраняемой зоной
Работникам предложили самим делать пенсионные отчисления
Владельцы старых версий Android смогут пользоваться WhatsApp до 2020 года
Ученые рассказали, чем утолить жажду без вреда для здоровья
Ученый предложил переселить людей с Земли
В Саратове впервые отремонтируют театр оперы и балета
До конца года ставки по ипотеке упадут ниже 10% - эксперт

К Земле с огромной скоростью приближается гигантский астероид

22 июня в 13:15 220 просмотров
, сообщает REN.TV со ссылкой на Vistanews.

" data-title="К Земле с огромной скоростью приближается гигантский астероид — Пенза-пресс, рунет за день">

Гигантский астероид летит к Земле и может упасть через два дня, сообщает REN.TV со ссылкой на Vistanews.

Небесное тело около 300 метров в диаметре стремительно приближается к нашей планете и, как считают ученые, достигнет максимального сближения с Землей 24 июня.

Астероид под названием 441987 (2010NY65) исследователи заметили еще семь лет назад. С тех пор они неустанно следят за ним.

Как сообщают ученые, объект приближается к голубой планете со скоростью свыше 46 тысяч километров в час.

Астрофизики считают, что небесное тело может протаранить поверхность Земли, оказавшись под воздействием притяжения нашей планеты. Если такой удар произойдет, то последствия будут носить катастрофический характер.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics