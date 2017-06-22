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Кувайцев сохранил лидерство в рейтинге мэров ПФО

22 июня в 13:55 66 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев сохраняет лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов ПФО.

По итогам мая медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 7660,1. На втором месте — мэр Уфы Ирек Ялалов (7218,1), на третьем — глава администрации Сергей Белов (6161,3).

Согласно данным компании «Медиалогия», Виктор Кувайцев чаще всего упоминался в СМИ в связи с участием в акции «На работу на велосипеде». Также СМИ сообщали о том, что Виктор Кувайцев проверил состояние зон отдыха у водоемов.

В рейтинге глав столиц субъектов РФ Валерий Савельев занял шестое место (1 472,0), поднявшись на две строчки. Список возглавил глава Казани Ильсур Метшин (21 009,0).


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