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Жители ул. Беляева просят освободить пешеходный переход от машин

22 июня в 14:05 26 просмотров
, однако, по словам местных жителей, им невозможно воспользоваться.

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В Пензе напротив дома № 41 на ул. Беляева отремонтировали дорогу и благоустроили пешеходный переход, однако, по словам местных жителей, им невозможно воспользоваться.

О проблеме в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщил неравнодушный житель города.

«Сделали понижение тротуара до уровня проезжей части. Однако в настоящий момент переходом невозможно воспользоваться, так как там паркуются автомобили буквально впритык к дороге. Из-за это люди вынуждены пересекать дорогу с остановочного кармана, перешагивая бордюр», — написал он.

Пензенец предложил установить у начала перехода столбики или полусферы, изобразив их на рисунке, приложенном к обращению.

Информагентство перенаправило обращение в соответствующее ведомство, чтобы разобраться в ситуации.


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