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В Пензе торжественно открыли завершающую часть мемориала «Афганские ворота»

22 июня в 14:49 428 просмотров
«Во славу русского оружия».

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22 июня в Пензе состоялось торжественное открытие третьей очереди мемориального комплекса «Во славу русского оружия».

«Сегодня траурный день в России, День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Символично, что именно сегодня мы завершаем комплекс «Во славу русского оружия». В ноябре 1999 года мы закладывали первый камень и знали, что комплекс будет построен. Потому что пензенская земля — земля героев, пензенские воины всегда являли собой образцы мужества. […] Время идет, меняются политические взгляды, но историю изменить нельзя. Это событие важно для нас с вами, для нашей молодежи, потому что только народ, патриотически настроенный, любящий свою Родину, сможет ее в будущем защитить», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поблагодарил инициаторов проекта за патриотизм, за любовь к Пензе, за уважение боевого прошлого ветеранов и вручил им награды. Орденом за заслуги перед Пензенской областью первой степени Иван Белозерцев наградил генерал-лейтенанта Виктора Васильева, почетными грамотами губернатора — Рафаэля Фаизова и Леонида Селезнева.



Спикер регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин отметил, что завершение мемориала — важное событие не только для Пензы, но и в целом для России.

«Наши воины не раз совершали подвиги, и, проводя мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, мы всегда возвращаемся к памяти тех, кто отстаивал наше Отечество на полях сражений, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто не дожил до этого дня. Я искренне благодарю всех, кто принимал участие в создании комплекса, желаю здоровья, благополучия ветеранам и гостям мероприятия», — сказал председатель ЗакСобра.



Виктор Васильев, в свою очередь, поблагодарил руководство области и города, спонсоров за поддержку, сказал слова благодарности автору комплекса Александру Бему.

Председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев отметил, что в этом мемориале впервые показаны вместе Иосиф Сталин и маршал Георгий Жуков, и от лица всех ветеранов поблагодарил за это авторов скульптуры.



Также перед собравшимися выступили представительница Юнармии и председатель правления фонда «Ветеран» Андрей Сакмаев.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов.

Фотография: Фото Галины Пресняковой

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