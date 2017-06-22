Tele2 и Apple подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение между Tele2 и Apple обеспечит быстрое внедрение новых сервисов на базе iOS и поддержку их корректной работы в сети Tele2 на смартфонах iPhone. Обновление операционной системы и приложений позволит существенно улучшить качество услуг Tele2, в том числе — скорость передачи данных на устройствах Apple.

Партнерство компаний не ограничится техподдержкой: соглашение подразумевает и проведение совместных маркетинговых акций. Программы будут направлены на продвижение новых сервисов Tele2 и устройств Apple среди действующих и потенциальных абонентов оператора.

По итогам I квартала доля устройств iPhone среди смартфонов, зарегистрированных в сети Tele2, составила почти 10%. При этом в Московском регионе данный показатель превышает 17%. Наибольшей популярностью у абонентов оператора среди продукции Apple пользуется iPhone 5S. Также, по данным Tele2, показатель ARPU у владельцев iPhone, в среднем, на 55% выше, чем у обладателей устройств других производителей.

«Tele2 активно развивает партнерские отношения с производителями абонентского оборудования. Договоренности с мировым лидером по производству абонентских устройств позволят Tele2 еще сильнее укрепить свои позиции на российском телекоммуникационном рынке. Мы создаем для наших клиентов уникальную digital-экосистему, предлагая услуги как от своего имени, так и в партнерстве с ключевыми брендами. В частности, совместно с компанией Apple мы будем также работать над тем, чтобы технология VoLTE стала доступна на устройствах iPhone», — рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.