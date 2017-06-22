Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе ЕГЭ по географии и информатике в резервный день прошли без нарушений
В Пензе 22 июня откроют третью очередь комплекса «Афганские ворота»
В пензенском госуниверситете стартовала приемная комиссия
В Пензе на Юбилейной площади и в ККЗ чествовали медалистов
Открылась первая смена кузнецкого лагеря «Луч»
Пензенские ученики справились с ЕГЭ лучше, чем в прошлом году
Пензенские выпускники смогут сдать ЕГЭ в резервные дни
Лановой: Я поражен, сколько знаменитых людей соприкасалось с Пензой
В Пензу приехал Василий Лановой
Пензенские выпускники сдают ЕГЭ по химии и истории

Пензенские кадеты участвуют в соревнованиях ПФО

22 июня в 15:10 246 просмотров
«Кадетской школы по делам ГОЧС № 70 города Пензы» представляет регион в Пермском крае, где проходят межрегиональные соревнования «Школа безопасности — 2017».

" data-title="Пензенские кадеты участвуют в соревнованиях ПФО — Пенза-пресс, рунет за день">

Команда «Кадетской школы по делам ГОЧС № 70 города Пензы» представляет регион в Пермском крае, где проходят межрегиональные соревнования «Школа безопасности — 2017».

В них принимают участие 14 команд из Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, а также из Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Кировской, Нижегородской областей и Пермского края.

Состязания являются отборочными для всероссийского этапа. Команда школы № 70 является победительницей областных соревнований.

«В первый день ребята показали высокую подготовку, завоевав второе место среди 14 команд в соревнованиях по виду «Комбинированная пожарная эстафета 4×100», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Состязания продлятся до 25 июня.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5472101/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics