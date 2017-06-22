Пензенские кадеты участвуют в соревнованиях ПФО

В них принимают участие 14 команд из Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, а также из Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Кировской, Нижегородской областей и Пермского края.
Состязания являются отборочными для всероссийского этапа. Команда школы № 70 является победительницей областных соревнований.
«В первый день ребята показали высокую подготовку, завоевав второе место среди 14 команд в соревнованиях по виду «Комбинированная пожарная эстафета 4×100», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
Состязания продлятся до 25 июня.