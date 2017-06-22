Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области обсудили вовлечение «Леонидовки» в хозоборот
В Пензе фруктами и чулками торговали в неположенных местах
Более 100 пензенцев получили бесплатные юридические консультации
В Пензе накормили бездомных
Пензенские полицейские присоединились к акции «Завтра была война»
В Госдуме предложили штрафовать за мат в семье
Пензенцы жалуются на запах фекалий из ливневки в центре города
В Пензе торжественно открыли завершающую часть мемориала «Афганские ворота»
В Пензенской области 23 июня вновь обещают грозу
Жители ул. Беляева просят освободить пешеходный переход от машин

Сквер между ул. Бакунина и Суворова благоустроят

22 июня в 15:22 286 просмотров
«Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

" data-title="Сквер между ул. Бакунина и Суворова благоустроят — Пенза-пресс, рунет за день">

Сквер между ул. Бакунина и Суворова в Пензе включен в проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Благоустроить эту территорию попросил горожанин.

«Центр города, сквер между улицами Суворова и Бакунина, тротуар как после бомбежки. Асфальтового покрытия как такового там вообще нет местами, приходится по грязи обходить гигантские лужи, которым впору давать названия, как морям на карте мира. Стыдно перед гостями города: люди, выходя с вокзала «Пенза-1», попадают в дикую деревню», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

В мэрии сообщили, что данную территорию будут благоустраивать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сроки реализации проекта — 2018−2022 годы.

Фотография: Фото автора жалобы

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics