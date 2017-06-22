Сквер между ул. Бакунина и Суворова благоустроят

Сквер между ул. Бакунина и Суворова в Пензе включен в проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Благоустроить эту территорию попросил горожанин.

«Центр города, сквер между улицами Суворова и Бакунина, тротуар как после бомбежки. Асфальтового покрытия как такового там вообще нет местами, приходится по грязи обходить гигантские лужи, которым впору давать названия, как морям на карте мира. Стыдно перед гостями города: люди, выходя с вокзала «Пенза-1», попадают в дикую деревню», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

В мэрии сообщили, что данную территорию будут благоустраивать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сроки реализации проекта — 2018−2022 годы.