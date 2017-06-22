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В Госдуме предложили штрафовать за мат в семье

22 июня в 15:33 308 просмотров
, в том числе за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье, сообщает «ТАСС».

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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье, сообщает «ТАСС».

Наказание за мелкое хулиганство предлагается усилить до штрафа от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей) либо до административного ареста на срок до 15 суток, либо до обязательных работ на срок до 40 часов.

Те же действия, сопряженные с неповиновением представителю власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, планируют карать штрафом от 2 до 3 тысяч рублей (сейчас от 1 до 2,5 тыс.) либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Повторное правонарушение будет грозить штрафами от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов, говорится в сообщении.


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