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Пензенские полицейские присоединились к акции «Завтра была война»

22 июня в 15:58 232 просмотра
«Завтра была война».

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В Пензе полицейские присоединились к всероссийской патриотической акции «Завтра была война».

Сотрудники управления МВД России по Пензенской области почтили память погибших и выразили благодарность участникам давних событий.

«Накануне 76-ой годовщины начала войны полицейские присоединились к Всероссийской патриотической акции «Завтра была война», организованной Министерством внутренних дел Российской Федерации. В церемонии также приняли участие представители Общественного совета при УМВД России по Пензенской области», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину, участники акции возложили цветы к Монументу трудовой и воинской славы и зажгли свечи — символы вечной памяти и скорби о героях Великой Отечественной войны.

Фотография: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

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