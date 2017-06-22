Пензенские полицейские присоединились к акции «Завтра была война»

В Пензе полицейские присоединились к всероссийской патриотической акции «Завтра была война».

Сотрудники управления МВД России по Пензенской области почтили память погибших и выразили благодарность участникам давних событий.

«Накануне 76-ой годовщины начала войны полицейские присоединились к Всероссийской патриотической акции «Завтра была война», организованной Министерством внутренних дел Российской Федерации. В церемонии также приняли участие представители Общественного совета при УМВД России по Пензенской области», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину, участники акции возложили цветы к Монументу трудовой и воинской славы и зажгли свечи — символы вечной памяти и скорби о героях Великой Отечественной войны.