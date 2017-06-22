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В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы

22 июня в 16:32 248 просмотров
, предполагающий отмену новогодних каникул.

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Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий отмену новогодних каникул.

Как сообщает Russia Today, документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время. Одновременно исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы», — отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем, депутаты предлагают сделать выходными днями 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября (годовщина Октябрьской революции).

«18 марта — это день воссоединения Крыма с Россией, праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем», — сказали авторы инициативы.

А объявление 7 ноября нерабочим днем, по их мнению, являлось бы «данью уважения предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство — СССР».


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