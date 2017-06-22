Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области обсудили вовлечение «Леонидовки» в хозоборот
В Пензе фруктами и чулками торговали в неположенных местах
Более 100 пензенцев получили бесплатные юридические консультации
Пензенские полицейские присоединились к акции «Завтра была война»
В Госдуме предложили штрафовать за мат в семье
Пензенцы жалуются на запах фекалий из ливневки в центре города
Сквер между ул. Бакунина и Суворова благоустроят
В Пензе торжественно открыли завершающую часть мемориала «Афганские ворота»
В Пензенской области 23 июня вновь обещают грозу
Жители ул. Беляева просят освободить пешеходный переход от машин

В Пензе накормили бездомных

22 июня в 16:33 182 просмотра
«Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению» провели рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

" data-title="В Пензе накормили бездомных — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники «Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению» провели рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

Лиц без определенного места жительства выявляли на улицах Лядова, Ладожской, Собинова, Стасова, Рахманинова, Глазунова, Кронштадтской, Онежской, Беляева, а также Ульяновской, Тернопольской, Бородина, Минской и других.

В ходе рейда нашли троих человек, у которых не было никаких документов. С ними составили анкеты для выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

«Для предупреждения пожаров в ходе рейда провели беседы для предотвращения доступа в расселенные дома и по правилам безопасности обращения с газовыми приборами лиц без определенного места жительства», — сообщает пресс-служба социального управления города Пензы.

Все люди получили продовольственные наборы, информационные листы с адресами учреждений, где они смогут получить квалифицированную помощь.

Кроме того, для лиц без определенного места жительства в отделении социальной реабилитации провели благотворительный обед.

Фотография: http://www.socuprpenza.ru/index.php?id=4720

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics