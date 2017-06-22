В Пензе накормили бездомных

Лиц без определенного места жительства выявляли на улицах Лядова, Ладожской, Собинова, Стасова, Рахманинова, Глазунова, Кронштадтской, Онежской, Беляева, а также Ульяновской, Тернопольской, Бородина, Минской и других.

В ходе рейда нашли троих человек, у которых не было никаких документов. С ними составили анкеты для выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

«Для предупреждения пожаров в ходе рейда провели беседы для предотвращения доступа в расселенные дома и по правилам безопасности обращения с газовыми приборами лиц без определенного места жительства», — сообщает пресс-служба социального управления города Пензы.

Все люди получили продовольственные наборы, информационные листы с адресами учреждений, где они смогут получить квалифицированную помощь.

Кроме того, для лиц без определенного места жительства в отделении социальной реабилитации провели благотворительный обед.