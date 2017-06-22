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В Пензе ликвидировали условный пожар (видео)

22 июня в 20:05 218 просмотров
, 22 июня, в одном из пензенских бизнес-центров «вспыхнул» пожар. По легенде учений возгорание произошло в одном из помещений на пятом этаже здания.

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В четверг, 22 июня, в одном из пензенских бизнес-центров «вспыхнул» пожар. По легенде учений возгорание произошло в одном из помещений на пятом этаже здания.

К зданию были стянуты расчеты пензенского пожарно-спасательного центра, автоколенчатый подъемник и автолестница. Приехавшие на место условного возгорания пожарные отработали действия по спасению людей из высотных зданий при помощи канатно-спускового устройства.

Как отметили в главном управлении МЧС России по Пензенской области, зачастую трудности в работе пожарных создают водители, которые неправильно паркуют свои автомобили, тем самым затрудняя проезд пожарной техники к месту происшествия, сообщает телеканал «Экспресс».


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