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Виктор Кувайцев поздравил пензенских выпускников

23 июня в 09:58 378 просмотров

Глава городской администрации Виктор Кувайцев поздравил выпускников Пензы.

«Школьные годы позади, впереди — яркие интересные встречи, покорение новых вершин! Желаю вам сделать верный выбор, стать профессионалами своего дела.

Сегодня, как никогда, нашему городу нужны высокообразованные, социально-активные граждане. Уверен, что вы будете постоянно работать над собой, развивать свои умения и навыки, обновлять запас знаний. И благодаря талантам, трудолюбию, энергичности приумножите достижения нашей страны и прославите любимый город.

Пусть прекрасные годы студенчества дадут заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем и подарят верных друзей», — говорится в поздравлении.


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