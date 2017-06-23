Виктор Кувайцев поздравил пензенских выпускников

«Школьные годы позади, впереди — яркие интересные встречи, покорение новых вершин! Желаю вам сделать верный выбор, стать профессионалами своего дела.

Сегодня, как никогда, нашему городу нужны высокообразованные, социально-активные граждане. Уверен, что вы будете постоянно работать над собой, развивать свои умения и навыки, обновлять запас знаний. И благодаря талантам, трудолюбию, энергичности приумножите достижения нашей страны и прославите любимый город.

Пусть прекрасные годы студенчества дадут заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем и подарят верных друзей», — говорится в поздравлении.