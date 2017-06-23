Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Глава Минздрава Вероника Скворцова посетила перинатальный центр в Пензе
Левин прокомментировал закрытое заседание с участием директора ФСБ
Штрафы для бизнеса снизились на 66 млрд рублей
В Пензенской области заготовили тысячи тонн сельхозкорма
Курс доллара «перешагнул» отметку в 60 рублей
Tele2 и Apple подписали соглашение о сотрудничестве
Топилин оценил организацию труда для инвалидов на «Электроприборе»
Белозерцев обратился к пезенцам в День памяти и скорби
На набережной Спутника состоится праздник детской лиги плавания
МТС улучшила качество связи для пензенцев на территории региона

В Пензе услуга «М2М-Мониторинг» от «МегаФона» используется в цветочном бизнесе

23 июня в 09:59 260 просмотров
(М2М) все шире применяются в бизнесе компаний разного профиля. SIM-карты устанавливаются в банкоматах, автомобилях, охранных системах — в результате ответственный сотрудник может получать информацию о работе удаленного оборудования, не покидая офиса. Теперь без непосредственного участия человека в Пензенской области продаются даже цветы — в уникальных автоматах по продаже цветов компании «Цветочная симфония», где используются SIM-карты «МегаФона».

" data-title="В Пензе услуга «М2М-Мониторинг» от «МегаФона» используется в цветочном бизнесе — Пенза-пресс, рунет за день">

Технологии межмашинного взаимодействия (М2М) все шире применяются в бизнесе компаний разного профиля. SIM-карты устанавливаются в банкоматах, автомобилях, охранных системах — в результате ответственный сотрудник может получать информацию о работе удаленного оборудования, не покидая офиса. Теперь без непосредственного участия человека в Пензенской области продаются даже цветы — в уникальных автоматах по продаже цветов компании «Цветочная симфония», где используются SIM-карты «МегаФона».

Автоматы по продаже цветов «Цветочной симфонии» появились в крупнейших торговых центрах города Пензы — «Высшая лига», «Василек», «Глобус» в городе Заречный и многих других. Купить здесь цветы, поставляемые из разных стран мира — от Эквадора до Израиля и от Голландии до Кении — можно как в обычном автомате. Конечно, сотрудникам компании нужно знать, сколько букетов продано в том или ином аппарате, сколько наличных находится в отделении для денег, много ли пустых мест, куда нужно везти новые букеты. Получить такую информацию можно двумя путями: или регулярно объезжать все точки, что требует расхода ГСМ и рабочего времени, или удаленно.

«Цветочная симфония» выбрала второй вариант, подключив услугу «М2М-Мониторинг» от «МегаФона» и установив в автоматах SIM-карты оператора. Теперь нет необходимости предварительно ехать проверять цветочный автомат лично — фото, на котором видно, сколько букетов осталось и на каких местах они стоят, можно получить с помощью мобильного интернета. И уже на основе этой информации отправлять сотрудника с готовыми решениями. Так же с помощью удаленного контроля поступает информация о платежах и т. д.

Автоматизированный учет и контроль продаж экономят силы и время сотрудников, а компании — средства.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "МегаФона"

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics