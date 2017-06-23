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В Пензе жители Ударной, 35 переедут в маневренный фонд

23 июня в 10:15 444 просмотра
, 8а и на 5-ом Виноградном проезде, 22.

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В Пензе жители дома № 35 по улице Ударной готовятся посетить маневренный фонд для выбора помещений для безопасного проживания на улице Ленинградской, 8а и на 5-ом Виноградном проезде, 22.

Перед отъездом жители аварийного дома встретились с представителями рабочей группы по переселению граждан. Их еще раз предупредили, что здание, в котором они сейчас проживают, — аварийное, и есть реальная угроза жизни и здоровью.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, несколько семей уже подали документы на переселение, часть жителей настроена воспользоваться предложением мэрии и переехать в маневренный фонд в ближайшие дни.

Для координации переезда назначили куратора. Все обратившиеся к нему смогут назвать дату и время, в которое они хотели бы перевезти вещи. После этого им предоставят транспорт.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/bolshinstvo_zhiteley_doma_35_po_ulitse_udarnoy_namereny_pereekhat_/

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