В Пензе жители Ударной, 35 переедут в маневренный фонд

Перед отъездом жители аварийного дома встретились с представителями рабочей группы по переселению граждан. Их еще раз предупредили, что здание, в котором они сейчас проживают, — аварийное, и есть реальная угроза жизни и здоровью.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, несколько семей уже подали документы на переселение, часть жителей настроена воспользоваться предложением мэрии и переехать в маневренный фонд в ближайшие дни.
Для координации переезда назначили куратора. Все обратившиеся к нему смогут назвать дату и время, в которое они хотели бы перевезти вещи. После этого им предоставят транспорт.