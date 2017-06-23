За безопасностью пензенских выпускников будет следить полиция

23 июня во всех школах Пензы пройдут выпускные вечера. 2030 одиннадцатиклассников поучат аттестаты, в том числе — 278 медалистов.

На оперативном совещании в городской администрации до сведения руководителей школ довели распоряжение «Об организованном проведении выпускных вечеров в 2017 году».

Также в ходе обсуждения начальник управления образования Юрий Голодяев подчеркнул, что необходимо соблюдать требования санитарного законодательства и противопожарной безопасности. Выпускные вечера должны проводиться исключительно в школах. Распивать напитки, содержащие алкоголь, категорически запрещено.

По информации пресс-службы администрации Пензы, охрану общественного порядка и обеспечение антитеррористической безопасности будут осуществлять работники УМВД.