В Пензе 13 выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому

В Пензенской области средний балл по русскому языку на четыре выше уровня прошлого года.

В этом году экзамен по русскому языку сдавали 4979 человек. 13 человек написали его на 100 баллов, в 2016 году этот же предмет на 100 баллов сдали 12 участников, а в 2015 — три, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом снизилось число выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог: в 2017 году 0,3% выпускников не набрали 24 балла, в 2016 году — 0,4%.

«Полученный результат — итог большой и кропотливой работы, которую провели и педагоги, и выпускники, и министерство образования. По всем предметам выпускники Пензенской области показали результат выше, чем в прошлом году: увеличился средний балл, снизилось число детей, которые не смогли преодолеть минимальный порог», — отметил министр образования региона Александр Воронков.

Результаты по биологии будут известны 24 июня, по иностранным языкам — 28 июня, по химии и истории — 1 июля. До 14 июля выпускники узнают результаты ЕГЭ резервных дней.