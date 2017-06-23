В Пензе обсудят проблемы реабилитации наркоманов

В Пензе 26 июня состоится заседание «круглого стола» по проблемам наркомании.

Мероприятие пройдет в рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

В заседании примут участие специалисты, эксперты и представители общественных организаций.

В ходе мероприятия планируется обсудить профилактику наркомании среди населения Пензенской области, а также реабилитацию людей, страдающих наркотической зависимостью.

Основной задачей данного Международного дня является привлечение мирового сообщества к проблемам наркомании, а также информирование о губительном воздействии наркотиков на здоровье и жизнь человека.

«Сейчас 3% населения планеты являются наркоманами — это почти 210 млн. человек в мире. В России почти 85% наркоманов — люди от 20 до 39 лет», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.