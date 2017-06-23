Левин прокомментировал закрытое заседание с участием директора ФСБ

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал утреннее пленарное заседание с участием директора ФСБ Александра Бортникова, которое прошло в закрытом режиме:

— Доклад директора ФСБ об обеспечении информационной безопасности и последующее парламентское обсуждение в очередной раз продемонстрировали, что вызовы и угрозы в этой сфере реальны. Они становятся все серьезнее по мере того, как онлайн-технологии активнее входят в нашу повседневную жизнь, внедряются в экономику и используются в предоставлении госуслуг. В этих условиях кибербезопасность, высокий уровень защищенности от хакерских атак становятся одним из ключевых показателей жизнеспособности государства, его информационных систем.

В докладе и вопросах к нему был затронут широкий круг тем — это критическая информационная инфраструктура, недавние инциденты, связанные с так называемым вирусом-вымогателем, степень защищенности нашей страны от хакерских угроз, импортозамещение в сфере программного обеспечения, борьба с противоправным контентом, в том числе распространяемым террористическими организациями, а также многое другое.

Большое количество вопросов к директору ФСБ и общая обеспокоенность поднимаемыми проблемами свидетельствует о том, что все фракции в Государственной Думе нацелены на совместную конструктивную работу в целях обеспечения безопасности нашей страны.

Выводы, которые сделанны в докладе, еще раз подтверждают необходимость совершенствования законодательства в информационной сфере, чем мы планируем последовательно заниматься и далее.

Мы внимательно проанализируем итоги сегодняшнего заседания и с учетом международного опыта в сфере регулирования и борьбы с противоправным контентом продолжим работу в этом направлении.