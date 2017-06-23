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В российских школах через три года может появиться новый предмет

23 июня в 12:29 442 просмотра
, что в школьной программе до 2020 года могут внедрить психологию, сообщает РИА «Новости».

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Генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе заявил, что в школьной программе до 2020 года могут внедрить психологию, сообщает РИА «Новости».

Он также рассказал, что в институт имени Сербского разрабатывают учебник по психологии для школьников. Курс могут включить в программу в рамках ОБЖ. Учебники с третьего по восьмой классы уже написали.

Нововведение должно помочь в профилактике раннего употребления наркотиков и алкоголя, а также случаев подростковых суицидов. Кроме того, эксперты работают над учебником для педагогов и планируют сделать психологическое пособие для родителей.

Также сообщается, что в последние годы в официальной статистике произошла «стабилизация ситуации» по числу наркозависимых.

«Мы судим по количеству людей, которые состоят на учете. Это в районе 640 тысяч человек», — заявил Зураб Кекелидзе.

Однако он добавил, что реальное число наркоманов в России значительно превышает статистические данные.

Он также напомнил, что растет число подростков среди потребителей наркотиков. Так, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних за последние пять лет составил 60%.


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