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Кувайцев: Угроза обрушение дома № 35 на ул. Ударной стала реальной

23 июня в 12:56 498 просмотров
, в ходе которого обсуждалась ситуация с домом № 35 на ул. Ударной.

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23 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, в ходе которого обсуждалась ситуация с домом № 35 на ул. Ударной.

По словам замначальника городского департамента ЖКХ Дениса Леонтьева, большая часть жителей аварийного дома, осмотрев помещения маневренного фонда, приняли решение переехать в ближайшие дни.

Замглавы администрации Октябрьского района Виктор Лобанкин сообщил о том, что в настоящее время на Ударной, 35 постоянно находится куратор, который проводит беседы с жильцами по вопросам предоставления маневренного фонда и организует переезд желающих.

«Сейчас необходимо в одной из пустующих комнат организовать штаб, куда могут обратиться проживающие в оставшихся трех подъездах. Ресурсоснабжающие организации уже уведомили администрацию города, что в связи с угрозой обрушения в ближайшее дни будет отключаться газ, электричество и вода. Жильцы должны знать об этом», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты, обследовавшие дом, выяснили, что жильцы выкопали под зданием кладовые для хозяйственных нужд. Этот факт усугубляет ситуацию, учитывая, что дом практически не имеет фундамента. Угроза обрушения становится более реальной, нежели считалось раньше. Особые опасения вызывает состояние шестого подъезда.

«Есть люди, которые намеренно препятствуют расселению дома. Пусть это будет на их совести. Наша задача — обеспечить людей безопасным жильем. И мы эту задачу выполним», — сказал мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/soveshchanie_po_udarnoy_35_23.06/

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