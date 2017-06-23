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В Пензе чиновники обсудят переименование Советской площади

23 июня в 13:51 316 просмотров
, размещенное в «Жалобной книге».

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В Пензе рабочая группа обсудит вопрос переименования Советской площади в Соборную. Об этом говорится в официальном ответе вице-мэра Юрия Ильина на обращение горожанина, размещенное в «Жалобной книге».

«Когда переименуют Советскую площадь в Соборную? Главная святыня региона, Спасский кафедральный собор, почти достроен, хотелось бы, чтобы историческая справедливость восторжествовала и площадь обрела свое прежнее название», — написал пензенец.

По словам Юрия Ильина, полномочия по переименованию улиц и площадей — в компетенции Пензенской Гордумы. Имеется специальная рабочая группа, в состав которой входят депутаты, представители мэрии, городского управления градостроительства и архитектуры, областного минкультуры и управления культуры Пензы, краеведы.

Вопрос о переименовании Советской площади в Соборную рассмотрят на очередном заседании рабочей группы.

Стоит отметить, что обращение пензенца в «Жалобной книге» поддержали далеко не все. По мнению горожан, пора прекратить устанавливать историческую справедливость и переименовывать улицы и различные объекты, также отмечалось, что мы все-таки живем в светском государстве.


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