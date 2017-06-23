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В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч за снятие порчи

23 июня в 14:20 270 просмотров

Пензенская полиция опубликовала приметы подозреваемых в мошенничестве.

83-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявление о том, что стала жертвой мошенников.

Как сообщила пенсионерка, к ней обратились две неизвестные женщины и под предлогом снятия порчи завладели деньгами в сумме 400 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Пензенской области сообщила приметы подозреваемых: первая женщина представилась Натальей, на вид — 50 лет, рост — 160 см, плотного телосложения. Была одета в светлую панаму, светлое платье ниже колен с короткими рукавами в полоску, на ногах — светлые сандалии. При себе у нее была сумка на длинном ремне.

Второй подозреваемой на вид — 55−60 лет, рост — 160−165 см, плотного телосложения. Она была одета в светлую панаму с бантом, голубое или светло-синее платье до колен с рисунком, обута в белые сандалии. При себе имела темную сумку на длинном ремне.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».


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