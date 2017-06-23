Глава Минздрава Вероника Скворцова посетила перинатальный центр в Пензе

Как сообщает редактор «Пенза-Пресс» Галина Преснякова с места событий, министра сопровождают губернатор Иван Белозерцев, сотрудники Минзрава РФ, регионального правительства.

Осмотрев помещения центра, который должен принять пациентов в октябре этого года, Вероника Скворцова отметила, что в настоящее время претензий к объекту нет.

«Мы тщательно следим за строительством перинатального центра. Не сомневались, что он нужен региону. Мы гордимся теми результатами, которых вы достигли за четыре месяца этого года», — сказала она, отметив слаженность работы по родовспоможению, которая ведется в регионе.

Губернатор Иван Белозерцев, в свою очередь, отметил, что центр строится согласно проекту. Этот объект очень важен для помощи пензенским роженицам и новорожденным.

«Открытие центра запланировано на 1 октября. Хочу поблагодарить вас и президента Владимира Владимировича Путина за то, что было принято решение построить центр в нашем регионе», — отметил он.

По информации регионального минздрава, центр рассчитан на 130 коек, в нем — восемь отделений, 12 индивидуальных родовых, девять операционных, дневной стационар и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Учреждение сможет обеспечивать до 4500 родов в год.

Сейчас на объекте завершаются внутренние чистовые отделочные работы, установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов, отделка фасадов здания.

Завершено строительство всех вспомогательных объектов: пищеблока, котельной, трансфортаторной подстанции. Наружное освещение выполнено, территория благоустроена.

Ведется монтаж медконсолей, центр готовится к сдаче под монтаж медоборудования.

На объекте работают 186 человек, работы идут с 8 до 20 часов. Работать здесь будут 92 врача, 188 медработников. 17 врачей уже прошли подготовку в ведущих институтах минздрава в Москве и Санкт-Петербурге.