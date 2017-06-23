Студенты и выпускники могут воспользоваться спецпрограммой ипотеки

На помощь студентам и молодым специалистам приходит программа «Ипотечные каникулы», которую предлагает банк «Уралсиб» для клиентов компании «Термодом». Она подразумевает уменьшение ежемесячного платежа в два раза до сдачи дома, в котором приобретена квартира, — этот срок может составлять от года до двух, причем перейти к полной оплате можно в любой момент.



К примеру, если вы приобретаете квартиру-студию за 819 280 рублей с минимальным первым взносом, на максимальный срок кредитования и с максимальным сроком ипотечных каникул, то первые два года ежемесячный платеж будет составлять всего 3 650 рублей, по окончании 7 175 рублей, при покупке однокомнатной стоимостью 1 354 200 рублей — 5 770 рублей, по окончании 11 342 рублей, а за двухкомнатную квартиру стоимостью 1 884 800 рублей нужно будет платить по 8 030 рублей, а в оставшийся период — 15 784 рублей.



Стоит отметить и другие преимущества ипотечного предложения от банка «Уралсиб». Прежде всего, это лояльные требования к заемщикам: возраст — от 18 лет, стаж на последнем месте работы — от трех месяцев. Заявка рассматривается за один день, выход на сделку осуществляется за 2−3 дня. Предоставляется также льготная процентная ставка от 11,5%.



Узнать подробности предложения можно на официальном сайте застройщика termodom-pnz.ru и на сайте банка: uralsib.ru/retail/ipoteka/ik.wbp



