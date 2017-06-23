В Пензе на перекрестке ул. Свердлова-Калинина благоустраивают сквер

В Пензе 23 июня заложили камень и открыли сквер Памяти в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. Он находится на перекрестке улиц Свердлова и Калинина.

В мероприятии принял участие мэр Виктор Кувайцев. Президент лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого памятного места, сообщает пресс-служба администрации города.

«Хранить в сердцах память о тех, кто прикрывал спины своих боевых товарищей, ценой своей жизни защищал неприкосновенность Родины — честь и долг ныне живущих.

Появление таких мест в нашем городе способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Создание тематических зеленых зон — не дань моде, а часть большой работы по благоустройству Пензы. Но главное — это часть истории нашего города, память о тех, кто в нем жил и прославлял его», — сказал Виктор Кувайцев.

Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.

Разработан проект благоустройства сквера, который планируется реализовать уже в этом году. В центре будет стоять памятник, на котором высекут имена павших воинов.