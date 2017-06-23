Пензенцы узнали о родственниках, пропавших во время ВОВ

В течение четырех часов на улице Карпинского работал пункт приема заявок по уточнению информации о судьбе солдат, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Горожане заполнили анкеты, в которые внесли сведения о бойцах. Некоторые запросы удалось обработать сразу, используя электронные базы данных. Многие пензены поучили консультации по работе с поисковыми Интернет-ресурсами, а также по оформлению запросов в Государственные архивы РФ.

Более 100 запросов приняли участники в ходе акции. Сведения, которые удастся получить поисковикам, передадут родственникам и внесут в Книгу Памяти Пензенской области.