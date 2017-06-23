Скворцова: В Пензе серьезно подошли к реализации проекта «Бережливая поликлиника»

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в рамках рабочего визита в Пензу 23 июня посетила поликлинику № 14 и оценила реализацию проекта «Бережливая поликлиника». Гостя сопровождает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской поликлиники Елена Семечкина сообщила, что реализация проекта началась в апреле.

«В рамках проекта мы организовали рабочий офис, составили дорожную карту. Первые результаты уже есть. Благодарны правительству Пензенской области — на реализацию проекта было выделено 29 млн рублей. Без помощи правительства мы бы не смогли реализовать его», — отметила она.

Уже произошел ряд изменений: расширена площадь регистратуры, она стала открытой, созданы информационные стенды, введена электронная очередь и так далее.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева пообщалась с пациентами и отметила, что они довольны изменениями. Елена Семечкина подтвердила, что удовлетворенность граждан возросла, время ожидания в очереди сократилось.

Представитель детской поликлиники № 2, лидер проекта «Бережливая поликлиника» Юлия Глазырина отметила, что если раньше удовлетворенность пациентов была в районе 50%, то теперь она выросла до 90%. Учитывая специфику детской поликлиники, для ребят будет организовано специальное пространство.

Веронике Скорцовой показали рабочий офис проекта. Министр отметила, что в Пензе серьезно подошли к реализации «Бережливой поликлиники».

Иван Белозерцев пригласил министра посетить поликлиники после того, как проект будет реализован.

Также в рамках визита в регион глава Минздрава РФ посетила кардиоцентр. Ранее она ознакомилась с ходом строительства перинатального центра, который должен открыться 1 октября.

Напомним, Пензенская область вошла в число субъектов, реализующих пилотный проект «Бережливая поликлиника». Площадки реализации — поликлиника № 14 ГБУЗ «Городская поликлиника» на ул. Стасова, 7 и поликлиника № 2 ГБУЗ «Городская детская поликлиника» на ул. Гагарина, 11а.

В поликлинике № 14 проект реализуется в три этапа: совершенствование работы регистратуры, лаборатории, отделения медпрофилактики. В поликлинике № 2 идет совершенствование работы регистратуры, организация отделения профилактики, распределение потока пациентов, создание комфортной среды.

Также в рамках проекта запланирован капитальный ремонт кабинетов, оборудования и мебели.

