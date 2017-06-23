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Житель Пензенской области до смерти избил бездомного

23 июня в 16:45 362 просмотра
, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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18-летнего жителя Лунинского района Пензенской области признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вечером 22 февраля молодой человек, будучи пьяным, увидел двух граждан без определенного места жительства.

Он спровоцировал с ними драку, в которой избил одного из бездомных — 34-летнего мужчину. В итоге пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Суд назначил обвиняемому семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, молодой человек обжаловал его в апелляционном порядке. Однако приговор оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения, сообщает ведомство.


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