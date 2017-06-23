Скворцова поблагодарила пензенский минздрав за профилактику осложнений гриппа

Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой рассказали о достижениях пензенской медицины в ходе ее визита в регион 23 июня.

О функционировании трехуровневой системы оказания медпомощи, о достижении показателей, централизации системы «скорой помощи», об оснащении «скорых» системой ГЛОНАСС, реализации лекарственных проектов в регионе Веронике Скворцовой рассказала замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

«2016 год был для нас удачный, у нас снизилась смертность на 2,5%, умерло на 509 человек меньше. В этом году показатели чуть-чуть увеличились. Во-первых, в 2016 году мы шли очень быстрыми темпами по снижению смертности, что нехарактерно для этого показателя, и связываем еще это с гриппом. У нас идет снижение смертности трудоспособного возраста на 8,5%, то есть рост произошел в старшей возрастной группе. Мы анализируем каждый случай летальности», — сообщила Оксана Чижова.

Замминистра также отметила, что в связи с тем, что на летальность влияет грипп, предприняты меры по профилактике осложнений.

«В 2016 году мы привили от пневмококковой инфекции всех, кто перенес инфаркт миокарда и инсульт», — пояснила она.

Вероника Скворцова оценила эту деятельность.

«Это потрясающий результат, вам спасибо», — сказала она.

Также министр положительно оценила работу, которая ведется в регионе по профилактике заболеваемости — ролики и передачи для телевидения о важности своевременного обращения за медпомощью, о необходимости соблюдать здоровый образ жизни.

Губернатор Иван Белозерцев, в свою очередь, сообщил, что ситуация с лекарственным обеспечением и развитием системы здравоохранения находится на контроле, в том числе, — общественности.

«Ветераны системы здравоохранения, почетные граждане помогают выявлять проблемы», — сказал он.

Ранее Вероника Скворцова посетила строящийся перинатальный центр и оценила реализацию проекта «Бережливая поликлиника».