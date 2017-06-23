В Пензенской области утонул подросток

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, 15-летний подросток утонул на реке в районе села Засечное Пензенской области.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии.
В Пензенском районе утонул 15-летний мальчик.
По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, 15-летний подросток утонул на реке в районе села Засечное Пензенской области.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии.