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В Пензенской области утонул подросток

23 июня в 17:19 460 просмотров

В Пензенском районе утонул 15-летний мальчик.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, 15-летний подросток утонул на реке в районе села Засечное Пензенской области.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии.


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