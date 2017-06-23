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В Пензе ЕГЭ по иностранным языкам в резервный день прошел без сбоев

23 июня в 17:32 264 просмотра

23 июня в Пензе прошел ЕГЭ по иностранным языкам в резервный день.

В городе работал пункт проведения экзамена на базе гимназии № 13. Участниками экзамена стали 11 выпускников.

«Экзамен прошел без технологических сбоев и нарушений. Результаты объявят не позднее 6 июля», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Следующей проверкой знаний будет экзамен по математике базового и профильного уровня. Он пройдет в резервный день 28 июня. В этот день будут работать два пункта — на базе школ № 66 и 7. 116 выпускников подали заявления на сдачу экзамена.


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