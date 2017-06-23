Скворцова в Пензе: К каждому пациенту нужно относиться как к отдельной Вселенной

Вместе со своим заместителем Татьяной Яковлевой министр находится в регионе с рабочим визитом. Гости осмотрели перинатальный центр, кардиоцентр и ознакомились с реализацией проекта «Бережливая поликлиника».

«Здравоохранение — наиболее динамично развивающаяся сфера, в которую внедряются инновационные методы диагностики больных. Основной задачей правительства считаю выполнение нормативных актов в сфере обеспечения медпомощи населения, строительство новых объектов медицины. В 2017 году мы сдаем в эксплуатацию перинатальный центр и женскую консультацию», — доложил на совещании губернатор Иван Белозерцев.

«Сегодня в медвузах учатся более 1100 молодых людей, которые вернутся к нам в больницы. В настоящее время есть кадровая проблема в сельских больницах. Но мы должны в ближайшее время закрыть ее полностью. Сохранены выплаты врачам дефицитных специальностей, а педиатрам мы оплачиваем аренду жилья.

Сегодня область является площадкой для реализации инновационных проектов, недавно автопарк «скорой помощи» пополнился 25 автомобилями. В Пензе мы объединили городские поликлиники, организовали работу контакт-центра для взрослого и детского населения.

В 2016 году в местных больницах помощь получили более 10 тысяч пензенцев. Из бюджета было выделено свыше 150 млн рублей на эти нужды. Мы понимаем, что запрос гражданского общества на оказание доступной медпомощи очень серьезен, и есть еще очень много проблем в сфере здравоохранения. Но я знаю, что мы делаем все, чтобы услышать требования Минздрава РФ, применять новые подходы в лечении», — добавил глава региона.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поблагодарила руководство региона за проделанную работу.

«Я вижу, как губернатор вникает во все проблемы в сфере здравоохранения. Уверена, что позитивное движение предначертано. По системе охраны материнства и детства вы очень большой шаг сделали. Сейчас у вас — 3,1 младенческая смертность за 4 месяца на 1000 младенцев. Это хороший показатель.

Даже при отсутствии перинатального центра система уже скоординирована, сформирована и работает. Это заслуга всех, кто работает по профилю педиатрии. Мы посмотрели, как идет строительство перинатального центра, все сроки соблюдаются. В октябре он будет введен в эксплуатацию.

Хотела бы отметить, что по узким направлениям проще наладить порядок в регионах. Проблемы формировались десятилетиями, многие — наследие старых времен, и нам предстоит со всеми справиться.

Мы должны переходить на персонификацию медицины — относиться к каждому человеку как к отдельной Вселенной. Это очень важно. Если мы не наладим прямой контакт с населением, ничего хорошего не получится. Нужно научить людей получать радость от жизни. Нужно взять под контроль алкоголизацию населения, уменьшить показатели в 5−6 раз. Я прошу, чтобы это не забывалось, несмотря на наши высокие технологии», — сказала Вероника Скворцова.

«Увеличить продолжительность жизни нам не позволяют болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой, а также возникающие из-за употребления алкоголя. На уровне первичного звена необходимо проводить качественный профилактический осмотр, он не должен быть формальным.

Хочу закончить тем, что мы изучили ситуацию во всех регионах страны. И сейчас выходим с новой волной приоритетных проектов: сельское здравоохранение, транспортная доступность (обновление парка машин «скорой помощи», средств малой авиации), информатизация (позволит поднять и доступность, и качество здравоохранения), обновление оборудования. Безусловно, очень многое зависит от того, как в самих регионах работают», — продолжила она.

Вероника Скворцова наградила врача общей практики городской поликлиники Галию Долотину, которая вошла в список лучших терапевтов страны.