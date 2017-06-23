На ул. Бородина рухнул кран. ФОТО

Пензенцы сообщают о том, что на ул. Бородина рухнул кран и перевернулся «КамАЗ».

«Стройка на ул. Бородина, упал кран и перевернулся «КамАЗ». Возможно, пострадал водитель. Водителя из «КамАЗа» втроем доставали!» — отметил подписчик группы «Пенза live».

Однако, по словам других очевидцев, никто не пострадал.