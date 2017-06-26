Пензенские предприятия оценили плюсы дистанционного обслуживания «Россельхозбанка»

На 20 июня 2017 года более 2,5 тысячи предприятий Пензенской области воспользовались преимуществами дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Россельхозбанке». Это около половины общего количества корпоративных клиентов пензенского филиала банка.

Подключившиеся к ДБО организации могут совершать банковские операции без посещения офиса банка и в круглосуточном режиме контролировать финансовые потоки бизнеса.

«ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» является крупнейшим переработчиком молока в Пензенском регионе с 1985 года. С «Россельхозбанком» работаем уже более 10 лет, пользуемся многими услугами, среди которых расчетно-кассовое обслуживание и «Банк-Клиент», — отметил генеральный директор комбината Валерий Колесник.

«Для меня как руководителя немаловажным фактором является не только цена, но и качество предоставляемых услуг. Сотрудничество с «Россельхозбанком» в этом направлении меня устраивает и отвечает основным критериям: надежность банка, скорость проведения расчетов и обработки документов. Кроме того, мы активно используем современную систему дистанционного банковского обслуживания, которая ускоряется процесс осуществления платежей. Это выгодно, так как стоимость услуг невелика, — прокомментировала индивидуальный предприниматель, владелица салон подарков «Презенталь» и магазина «От А до Я» Оксана Перетяткова.