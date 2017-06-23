В Пензенской области запустили проект «Карта убитых дорог» (видео)

Чтобы на дорогах стало меньше трещин и ям, а просевшие люки заняли свои места на автомагистралях, активисты Общероссийского народного фронта фиксируют дефекты дорожного полотна. В рамках реализации федерального проекта по оценке качества автодорог инспекторы наведались и в Пензу.

С помощью рулетки и дорожной рейки инспекторы Общероссийского народного фронта выясняют, насколько убиты дороги в Пензе. В историческом центре города на улице Ключевского специалистам пришлось задержаться.

«11 сантиметров — это в два раза превышает требования нормативов, данный дефект является опасным, мы видим острую кромку», — сказал главный инженер федерального проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» Николай Мельков.

Еще одному разрушению на все том же участке явно ни один день. Местные жители даже пытались заложить кирпичами и прикрыть досками просевший люк.

«Необходимо поднять сам люк, выставить крышку ровно и восстановить покрытие рядом с люком», — отметил Николай Мельков.

Наставления пензенским чиновникам под прицелом видеокамер эксперты дают не просто так. В Пензенском регионе запущен федеральный проект ОНФ «Карта убитых дорог». На сайте dorogi-onf.ru любой человек может сообщить о плохом асфальте, оставляя метки на интерактивной карте. Сейчас там уже отмечено около 60 участков протяженностью более 100 километров.

По словам начальника отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ города Пензы Наиля Бикмаева, они регулярно следят за состоянием магистралей, но выявить все дефекты, видимо, проверяющие не в силах.

«Разберемся сначала с собственниками и вообще в сути проблемы, будем реагировать сразу в течение нескольких дней. Я думаю, к концу этой недели вопросы все закроем», — заявил он.

В Пензе представители Общероссийского народного фронта работали два года назад. Тогда город занимал нижние строчки рейтинга, теперь, как говорят, ситуация изменилась.

«Мы не увидели никаких явных проблем, которые есть в других городах. Для нас это было удивительно, ожидали, что будут плохие дороги, потому что мы вспоминали 2015 год. Сейчас заметили, что центральные улицы — в хорошем состоянии», — сообщил дорожный инспектор ОНФ Дмитрий Цопов.

Проверили эксперты ОНФ и гарантийные объекты. К примеру, улицу Урицкого ремонтировали в 2013 году, обслуживать подрядчик обязан ее до 2018-го, однако верхний слой покрытия местами разрушается, а ливневки проседают. О каждом дефекте асфальтового полотна в районах общественники сообщают в местные администрации, если чиновники вовремя не реагируют, то заявляют в прокуратуру. Так, в рамках проекта более двух тысяч дорог в России добавлены в план ремонта на 2017 год, именно по обращениям жителей, сообщает телеканал «Экспресс».