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Белозерцев поздравил пензенских мусульман с праздником Ураза-байрам

24 июня в 09:59 196 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил всех мусульман региона с праздником Ураза-байрам.

«Примите самые сердечные поздравления с завершением священного для всех мусульман месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам!

Его принято отмечать добрыми делами, проявлять заботу о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, в сострадании и милосердии. Пусть светлые помыслы и устремления этих дней укоренятся в сердцах людей и станут их верными спутниками!

Уверен, что главный для каждого мусульманина праздник, призывающий к почитанию древних традиций и укреплению нравственных основ, будет способствовать духовному сближению людей, сохранению гражданского мира и согласия в регионе», — отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал мусульманам региона крепкого здоровья, благополучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, праздничного настроения.


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